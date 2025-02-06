TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verileri irdelendiğinde: yıllık enflasyon oranının 23 puanlık bir azalışla yüzde 42,1'e gerilediği görülmektedir. Ancak yıllık enflasyondaki düşüşe rağmen; aylık enflasyondaki yüzde 5,03'lük artışın beklentilerin üzerinde gelmesi önümüzdeki dönemler için; başta faiz indirimleri ve borsa olmak üzere birçok ekonomik parametreyi olumsuz yönde etkileyecektir.



Burada asıl önemli olan mesele temel mallardaki yıllık enflasyon oranının yüzde 24'lerde olmasına rağmen; hizmet enflasyonunda bu oranının hala yüzde 62'lerin üzerinde seyretmesidir. Bu durum hizmet enflasyonundaki katılığı çözmekte istenilen seviyede olmadığımızı göstermektedir. Ayrıca önümüzdeki dönemde ABD başkanının uygulamaya soktuğu tarife kotaları nedeniyle Türkiye'nin ihracat pazarları üzerinde oluşacak maliyet baskısıyla iç piyasalarda enflasyon verilerini olumsuz etkileyecek dış şoklarla karşı karşıya kalabiliriz.



Ocak ayı enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi şubat ayı enflasyon rakamlarını da olumsuz etkileyecektir. Merkez bankasının yapmış değerlendirmeleri de dikkate alarak ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine neden olan faktörleri beş madde halinde sıralayabiliriz.



1-2024 yılı aralık ayında işçi, memur, asgari ücretli kesimlere yapılan

Ücret artışlarının piyasalardaki fırsatçılar tarafından önden yüklemeli yüksek zamlarla fiyatlara yansıtılması,



2-Kamu hizmet tarifelerine yapılan zamların total hizmet gurubu

enflasyonunu olumsuz yönde etkilemesi,



3-Konut ve işyerlerindeki arz sorunları nedeniyle kira kaynaklı

enflasyondaki katılığın çözülememesi,



4-Temel mal grubundaki enflasyonun; total enflasyonun altında

olmasına rağmen hizmet grubu enflasyonunun total enflasyonun üzerinde olması,



5-İşlenmiş gıda grubundaki fiyat artışları nedeniyle ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gelmiştir.



Özetleyecek olursak uygulanmakta olan dzenflasyon programının arz yönleri yeniden gözden geçirilerek üretim kaynaklı problemlerin üzerine gidilmelidir. Enflasyondaki düşüş sürecinin yavaşlaması dar gelirli kesimlerin tahammül gücünü zayıflatacağı gibi para piyasaları üzerinde de olumsuz etkiler oluşturacaktır. Bu durum da faiz indirim süreçlerini miktar yönünden sekteye uğratabilir.

Dikkatli olma zamanı…