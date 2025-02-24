Para piyasaları oyun alanı değildir!

Geçen hafta "Borsa İstanbul'da” yaşanan olağan dışı işlemler neticesinde SPK'nın hemen harekete geçmiş olması özellikle küçük yatırımcıların haklarının korunması açısından oldukça değerlidir. Bu bağlamda özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorum ve analizlerde; borsadaki derinliğin sağlanması açısından çok kıymetli olan genç yatırımcıları olumsuz etkileyecek; İstanbul borsasının ekonomik değerine zarar verecek beyanatlardan olabildiğince uzak durulması gerekir. Açıkça ifade etmek gerekirse; sermaye piyasası kurulunun olağanüstü fiyat hareketleri nedeniyle başlattığı incelemelerin neticesi açıklanmadan piyasa aktörleri tarafından dillendirilen her şeyin şahsi fikirlerden ibaret olduğu da unutulmamalıdır. Sermaye piyasası kurulunun (SPK) gerek yaptırım gücü; gerekse hızlı reaksiyon verme kabiliyetti açısından çok etkin çalışan bir kamu kurumu olduğu da unutulmamalıdır.



Kamu kurumları İstanbul borsasında yapılan işlemlerde her hangi bir manipülatif işlem varsa elbette ki gereğini titizlikle yerine getirecektir. Ancak bizim asıl üzerinde durmamız gereken mesele finansal piyasalarda oluşan devasa büyüklüğün getirdiği cezbedici risklerdir. Döviz, faiz ve borsa üçgeninden oluşan piyasalara; son yıllarda dijital para platformlarının da eklenmesiyle birlikte trilyon dolarların döndüğü büyük bir finansal ekosistem ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki; bu piyasalar, özellikle de finansal okuryazarlık konusunda yeterli bilgiye sahip olmayanlar tarafından; çok para kazanmak, hızlı para kazanmak, zahmetsiz para kazanmak için âdeta birer "oyun alanı” olarak görülmeye başlanmıştır.



Ben merkezli, kâr maksimizasyonunu önceleyen; toplumsal faydayı öteleyen para piyasalarında; patronundan işçisine, amirinden memuruna, öğretmeninden öğrencisine, liberalinden muhafazakârına hemen hemen toplumdaki herkesin kıt kanaat imkânlarla biriktirdikleri paralar ne yazık ki finansal bilgi eksikliğinden dolayı birilerinin ekmeğine katık olmak için heba olup gidiyor. Özelliklede yukarıda zikretmiş olduğumuz finansal argümanlardan "borsa yatırımları” veri okuma tekniği gerektiren bilgiye dayalı bir yatırım türüdür.



Özetleyecek olursak; borsada para kaptıranlar, bitcoinde fabrikalarını batıranlar kervanına katılmamak için, daha fazla para kazanma isteğinin verdiği ihtiraslarla para piyasalarını bir oyun alanı olarak görmekten vazgeçelim. Çünkü Kaybedilen bu paralar sizin olduğu kadar ailenizin, şirketinizin ve ülkenizin de paralarıdır.

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