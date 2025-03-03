Şubat ayı enflasyon verileri merkez bankasının faiz indirim kararını kolaylaştıracak

Şubat ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,27,yıllık bazda ise yüzde 39,05 olarak gerçekleşti. Türkiye istatistik kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu veriler piyasa beklentilerinin altında kaldı. Yıllık enflasyonun 20 ay aradan sonra tekrar yüzde 40'ların altına gerilemiş olması program hedeflerinde olağanüstü bir sapmanın yaşanmadığını teyit etmesi bakımından oldukça önemlidir. Böylece ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmiş olması nedeniyle uygulanmakta olan "dezenflasyon programı” üzerinde oluşturulmaya çalışılan sis perdesi dağılmış oldu.





Elbette ki açıklanan enflasyon verilerinde, her şey güllük gülistanlık değildir. Total enflasyon bileşenlerini oluşturan temel mal ve hizmet enflasyon verileri irdelendiğinde; yıllık enflasyoncudaki düşüşü olumsuz etkileyen hizmet enflasyonundaki katılığın kâfi miktarda çözülemediği görülmektedir.





Kira, gıda, enerji, ulaşım sektörlerindeki enflasyonun hala aylık ve yıllık enflasyon üzerindeki belirleyici etkilerini devam ettirmesi enflasyon maruziyetiyle baş etmek zorunda olan toplumdaki dezavantajlı grupları olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu sorunların çözümü için sıkılaştırılmış para politikalarının üretimi olumsuz etkileyen yönleri yeniden gözden geçirilerek nitelikli sektörlerde büyümeyi teşvik edecek mekanizmalar acilen devreye alınmalıdır.





Şubat ayı enflasyon verilerin beklenenden daha iyi gelmesi faiz indirimleri konusunda merkez bankası para politikası kurulunun elini oldukça güçlendirmiştir. Ayrıca kredi risk primlerinin düşüş sürecinde olması, uluslararası derecelendirme ve finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi hakkında olumlu kanaatlerinin devam etmesi nedeniyle; uluslararası finansal iklimde buna oldukça elverişli bir durumdadır. Mevcut durumda un var şeker var güzel bir helva yapmak merkez bankası yönetimine düşüyor.

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