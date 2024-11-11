Trump’un gücü piyasaları canlandırmaya yetecek mi?

Amerikan seçimlerinden sonra dünyayı neyin beklediğini daha iyi anlayabilmek adına; seçilmiş başkan Donald Trump'un siyasi ve ekonomik alanda vermiş olduğu vaatlerin satır aralarını iyi okumak gerekir.



Mevzuya Amerikan coğrafyası dışındaki ülkelere vermiş olduğu siyasi mesajlarla başlayalım. Seçim öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamada:



- Ukrayna'daki savaşı bitireceğini,

- Ortadoğu'daki kaosu durduracağını,

- Amerika'yı yeniden büyük yapacağını,

- Üçüncü dünya savaşını engelleyeceğini vadederek;



Amerikalıların paralarını başkalarının savaşları için harcamayacağını açıkça ilan etmiştir. İlerleyen zamanlarda bunları başarıp başaramayacağını, Amerika'daki neocon zenginlerin ve derin devletin buna müsaade edip etmeyeceğini hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ancak başkan Trump siyasi vadelerinin arkasında durabilme cüretini gösteremezse siyasi tarihte öngörülemeyen bir başkan olarak yaftalamaktan kurtulamayacaktır.



Küresel ticari savaşların fitilini ateşleyecek olan ekonomiye dönük vaatlerine gelecek olursak:



- Vergileri indireceğini,

- Faizleri düşüreceğini,

- ABD'yi kripto para başkenti yapacağını,

- Çin mallarına ek vergi koyacağını,

- Fosil yakıt endüstrisini destekleyeceğini vadederek;



Uygulanmakta olan sıkı para politikalarının karşısında duracağını, talebi öldürmek yerine arzı artırmaya odaklanacağını, yeşil dönüşümün karşısında olduğunu beyan edip çetin ticari savaşların fitilini ateşlemiş oldu. Bir taraftan doları rezerv para olarak kullanmayan ülkeleri tehdit ederken; diğer taraftan dolardaki güç kaybını görüp kripto paralara alan açarak Amerika'daki FED hükümranlığına isyan bayrağı açmıştır.



Borç batağına saplanmış bir ülkeyi yeniden büyük yapabilir mi çok zor. Bu mücadelenin sonunda ya FED teslim olacak ya da Amerika'nın çöküş süreci hızlanacak.



Sonuç olarak önümüzdeki dönemde küresel piyasalar; talebi öldürmeye yönelik sıkılaştırılmış para politikalarıyla; talebi canlandırmaya yönelik ekonomi politikalarının mücadelesine sahne olacaktır. FED kolay teslim olmayacağına göre; Trump'un Amerika'yı yeniden büyük yapma hayali suya düşebilir…

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