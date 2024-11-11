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Enflasyonu düşürmek için büyümeden taviz mi veriliyor?
FED yılsonuna kadar faiz indirimleriyle ilgili temkinli bir duruş sergileyecektir
Altın sadece bir değer saklama aracı değildir
Enflasyondaki yükselişi döviz kurlarındaki istikrar frenliyor
İhracatın ana belirleyicisi döviz kuru değildir
Ekonomideki yapısal kırılganlıklar azaldıkça ekonomik krizlere karşı direnç artacak
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