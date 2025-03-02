Ateşkesi ihlal eden katil İsrail ordusu 4 Filistinliyi daha öldürdü
İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.
Açıklamada, sabah saatlerinden bu yana İsrail'in farklı noktalara düzenlediği saldırlar sonucu Gazze'deki hastanelere 4 Filistinlinin naaşı ile 6 yaralının getirildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca; ateşkesin ilanından bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiği, yaralıların ise 490'ı geçtiği kaydedildi.
Esir takası ve ateşkes anlaşması
Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar ara buluculuğunda, ABD'nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
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