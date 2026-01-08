Konya’da bir ilçede daha okullar tatil edildi!

Konya'nın Bozkır ilçesinde, beklenen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle olası risklere karşı eğitim-öğretime yarım gün tatil kararı alındı.
Vatandaş ve Öğrenci Güvenliği Öncelikli
Kararın, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğini korumak amacıyla alındığı bildirildi. Yetkililer, hava koşullarının etkisini kaybetmesinin ardından eğitim faaliyetlerinin normal şekilde devam edeceğini açıkladı.
Fırtına Uyarısı Yapıldı
Bölgedeki meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgar ve fırtına konusunda halkı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tedbirli davranmaları konusunda uyardı.
