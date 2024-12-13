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BAE Türkiye’nin çabalarını takdir etti

BAE Türkiye’nin çabalarını takdir etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in 11 Aralık’ta Ankara’da imzaladığı bildiriyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi, Türkiye’nin çabalarını takdir etti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali ve Etiyopya'nın vardığı tarihi anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı, bu önemli adımın, iletişim ve diyalog köprülerini güçlendireceği ve Afrika Boynuzu bölgesinde istikrarın ve yapıcı işbirliğinin pekiştirilmesine katkıda bulunacağının umulduğu belirtildi.

Dost ülke Türkiye'nin çabaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu anlaşmaya varmak için gösterdiği çabadan övgüyle bahsedilen açıklamada, "Görüşmeler, iki ülke ve halkların yararına olacak, ortak çıkarlara hizmet edecek ve onlara daha fazla refah ve kalkınma sağlayacak şekilde bölgesel ve uluslararası düzeyde kalkınma ve barışı teşvik etme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin kardeş Somali ve dost Etiyopya ile yakın ve seçkin ilişkilere sahip olduğu teyit edilerek, ülkenin bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesi konusundaki kararlılığı ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin önemine olan inancı vurgulandı.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması, Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

  • #Birleşik Arap Emirlikleri #Somali #Etiyopya

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