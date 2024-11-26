Biden: İsrail ve Lübnan ateşkes anlaşmasını kabul etti

ABD Başkanı, "Ateşkes, düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması şeklinde tasarlandı. Lübnan silahlı kuvvetleri önümüzdeki 60 gün içinde güneyin kontrolünü İsrail'den geri alacak." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray'da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, şu ifadeleri kullandı:
"Orta Doğu'dan iyi haberlerim var. İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüm. Hükümetlerinin, İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme yönündeki ABD teklifini kabul ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum."
60 gün içerisinde İsrail'in askerlerini Lübnan topraklarından kademeli olarak çekeceğini dile getiren Biden, "Siviller yakında güvenli bir şekilde topluluklarına dönebilecek ve evlerini yeniden inşa etmeye başlayabilecekler" dedi.
İSRAİL KABİNESİNDE 10'A 1 RET OYUYLA ONAYLANDI
Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de yaptığı yazılı açıklamayla, kabinenin Lübnan'da ateşkesi onayladığını doğruladı. Ateşkes oylamasında, kabinedeki 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çıktığı belirtildi.
"TÜRKİYE, MISIR VE KATAR'LA ÇALIŞACAĞIZ"
Biden ayrıca, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi