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Hamas: Gazze’de ateşkes anlaşmasının nihai taslağı tamamlandı

Hamas: Gazze’de ateşkes anlaşmasının nihai taslağı tamamlandı
Hamas sözcüsü Cihat Taha, Gazze’de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail tarafının buna vereceği cevabı beklediklerini bildirdi.

Taha, Al-Araby Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, ara bulucuların Gazze'de ateşkes müzakereleri ve esir takası konusunda anlaşma taslağının tamamlandığını ve anlaşmanın imzalanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisinin Katar'ın başkenti Doha'ya gelerek son düzenlemeleri onaylamasını beklediklerini açıkladı.

Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre ise Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşıldığı kaydedildi. Ateşkes görüşmeleri sürecinin olumlu ilerlediği ve gelecek saatlerin anlaşmaya varılması noktasında kritik öneme sahip olduğu aktarıldı.

Habere göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan ve hangi yerlerden çekileceği konusunda mutabakat sağlandı. Buna göre ilk aşamada İsrail, Refah sınır kapısından ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki (Selahaddin Koridoru) bazı yerlerden çekilecek.

Ateşkesin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in mutabık kalınan bölgelerden çekilmesi planlanıyor.

Habere göre, ara bulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD, ateşkesin detaylarını, uygulanma takvimini ve yürürlüğe girme tarihini açıklamak için ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

İsrailli esir aileleri, Başbakan Netanyahu'ya geriye kalanların da serbest bırakılması için acil bir değişim anlaşması imzalaması çağrısında bulunmuş, ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Netanyahu hükümeti aleyhinde İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe vermişti.

Kaynak: AA

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