Harris “Gazze’deki savaşı sonlandırmak için çalışacağını’’ savundu
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ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin 5 Kasım seçimlerdeki başkan adayı Kamala Harris, “Gazze’deki savaşı sonlandırmak ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını sağlamak için elinden geleni yapacağını“ söyledi.
Harris, Amerikalı Müslümanların ve Arapların yoğun olduğu Michigan eyaletinde düzenlenen seçim kampanyasında konuştu.
Gazze ve Lübnan'da yaşananlar nedeniyle bu yılın zor geçtiğini ifade eden Harris, "Başkan olarak Gazze'deki savaşı sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Harris, esir takası konusunda da çalışacağını belirterek, "Gazze'deki acıları sonlandırmak, İsrail'in güvenliğinin yanı sıra Filistinlilerin özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin etme haklarını sağlayacağını" dile getirdi.
Michigan'ın seçim açısından önemi
Salıncak eyaletlerden Michigan'da yaklaşık 242 bin Müslüman bulunurken, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Müslümanların oylarına büyük önem veriyor.
Michigan'daki Müslümanların oyları geleneksel olarak Demokrat Partiye giderken, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler, Joe Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştirmişti.
Michigan'daki bazı Müslüman toplum liderleri, "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini" söylediği için Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyeceklerini 27 Ekim'de açıklamıştı.
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