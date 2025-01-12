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Hırvatistan cumhurbaşkanını seçti

Hırvatistan cumhurbaşkanını seçti
Hırvatistan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gitti. Sandık çıkış anketlerine göre seçimi, Sosyal Demokrat Partinin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic kazandı.

Balkan ülkesi Hırvatistan'da halk 8'inci kez cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.

Sandık çıkışı anketlerine göre, Zoran Milanovic yüzde 77'nin üzerinde oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milanovic, zaferini ilan ederek teşekkür etti.

Sandık çıkış anketlerine göre, Milanovic'in en büyük rakibi olarak gösterilen iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliğinin adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac ise oyların yüzde 22'sini aldı.

Kaynak: AA

  • #Hırvatistan #Seçim

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