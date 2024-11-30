İran ve Rusya dışişleri bakanları Suriye’deki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan görüşmede, "Suriye'deki durumun çözümü için Astana sürecinin üç garantörü olan Türkiye, İran ve Rusya arasında koordinasyonun sağlanması gerektiğini” dile getirdi.

"Erakçi ile Lavrov, Suriye'nin ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla destekleyeceklerini belirtti.” ifadelerine yer verilen açıklamada, Rus Bakan Lavrov'un da Suriye konusunda "tüm tarafların koordinasyonunun ve yakın istişarelerin devamının önemini" vurguladığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre de iki bakanın görüşmesinde, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü destek" teyit edildi.

Bakanlar, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayı amaçlayan ortak çabaların yoğunlaştırılması ve Astana formatı çerçevesinde durumun kapsamlı bir şekilde acilen ele alınması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA