İşgalci İsrail’in Cenin’deki saldırısında 73 yaşındaki bir Filistinli öldü
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde düzenlediği saldırılarda bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentiyle başlayarak genişlettiği kuşatma ve saldırılarına 13 gündür devam ediyor.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu Velid Muhammed Ali Lehluh hayatını kaybetti.
Filistin devlet televizyonunun haberine göre de Lehluh, Cenin Mülteci Kampı'ndaki evini kontrol etmek ve bazı ihtiyaçlarını getirmek için gittiği sırada, İsrail keskin nişancılar tarafından hedef alınarak öldürüldü.
İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 13 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükselirken, onlarca kişi de yaralandı.
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