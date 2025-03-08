İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 453’e yükseldi
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi’nde son 48 saatte 1’i enkaz altından çıkarılan 7 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.
Son 48 saatte hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılan 7 kişiye ait cenazenin ulaştığı aktarılan açıklamada, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 453'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 860'a yükseldiği bildirildi.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 116 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 490 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
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