Katil İsrail Gazze’nin farklı yerlerine saldırılardı: 12 Filistinli öldü
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridinin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Haberde, İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cedbe ailesine ait bir eve düzenlediği bombalı saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki El-Ebrar bölgesindeki Kişko Caddesi'ne topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda da 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri bombalaması sonucu ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı dile getirildi.
İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının kuzeyini bombalaması sonucu da 1 kişinin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in sürekli bombalaması nedeniyle ambulans ekiplerinin öldürülen kişinin cenazesine ulaşamadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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