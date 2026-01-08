Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu, saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay'a yapılacak hayali bir kara yolculuğu, evrenin devasa ölçeklerini anlamamıza yardımcı olur. Işığın saniyeler içinde katettiği bu mesafe, dünyevi hızlarla gidildiğinde aylar süren bir serüvene dönüşür.
Dünya ile Ay Arasındaki Mesafeyi Saatte 95 KM Hızla Giden Bir Otomobil Ne Kadar Sürede Tamamlar?
Doğru Cevap: Yaklaşık 168 gün (yaklaşık 5,5 ay)
Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafe 384.400 kilometredir. Saatte 95 km sabit hızla giden bir araç, bu mesafeyi katetmek için yaklaşık 4.046 saate ihtiyaç duyar. Bu süreyi gün bazına çevirdiğimizde ise hiç mola vermeksizin yaklaşık 168 gün, yani yaklaşık 5,5 aylık bir kesintisiz sürüş süresi ortaya çıkar.
Kaynak: Haber Merkezi