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Papa Franciscus taburcu edildi

Papa Franciscus taburcu edildi
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir aydan fazladır tedavi gördüğü hastanede kendisini bekleyenleri pencereden selamladı ve daha sonra taburcu edildi.

Geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 37 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa, bugün ilk kez halkın karşısına çıktı.

Papa Franciscus, geleneksel pazar duası sırasında Gemelli Hastanesi önünde bulunanları balkondan selamladı. Tekerlekli sandalye ile balkona getirilen Papa, yaklaşık 2 dakika balkonda kaldı. Yorgun olduğu gözlenen Papa, selamlama sırasında "Sarı çiçekli bir hanımefendi görüyorum, ne güzel." dedi.

Papa'nın selamlamasını, hastanede toplanan binlerce kişi takip ederken, bazı inananların ağladığı, bazılarının ise çok mutlu olduğunu ifade ettiği görüldü.

Papa Franciscus, halkı selamlamasının ardından araçla hastaneden ayrıldı.

Dünyanın pek çok yerinden basın mensubu da Papa'nın selamlamasını ve hastaneden ayrılışını yerinden takip etti.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un hastanede tedavi sürecini tamamlayıp taburcu edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bu arada, Papa Franciscus hastaneden taburcu edildikten sonra genellikle yurt dışı gezilerinden önce ve dönüşünde dua etmeye gittiği Roma'daki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na uğradı ve buradan Vatikan'daki konutuna geçti.

Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyordu

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı. Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.

Prof. Sergio Alfieri, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Papa'nın bundan sonra 2 ay boyunca dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Papa, yarın hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda." demişti.

Kaynak: AA

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