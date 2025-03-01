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Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti tam bir başarısızlık

Rusya: Zelenskiy’nin Washington ziyareti tam bir başarısızlık
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Washington ziyaretini “tam bir siyasi ve diplomatik başarısızlık“ olarak nitelendirdi.

Zaharova, sosyal medya hesabından, Zelenskiy'nin ABD'ye seyahati ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Rus tarafının Zelenskiy'nin uygunsuz, yozlaşmış ve anlaşmaya varamayacak durumda olduğunu" her düzeyde defalarca dile getirdiğini belirten Zaharova, söz konusu ziyaretin Ukrayna'nın "tam bir siyasi ve diplomatik başarısızlığı" olduğunu kaydetti.

Ukrayna yönetiminin 2022 baharında siyasi ve diplomatik çözüm müzakerelerine devam etmeyi reddettiğini, askeri eylemlerin sürmesini meşrulaştırmak ve Batı'dan askeri ve mali yardım almak için manipülasyona başvurduğunu savunan Zaharova, "Zelenskiy, Washington'da kaldığı süre boyunca sergilediği son derece kaba tavırlarla, büyük bir savaşın sorumsuz kışkırtıcısı olarak dünya toplumu için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha teyit etti." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin tek derdinin iktidarını korumak olduğunu öne süren Zaharova, "Bu nedenle muhalefeti yok etti, totaliter bir devlet kurdu, milyonlarca vatandaşını acımasızca ölüme gönderiyor. Kiev rejimi için giderek kötüleşen mevcut siyasal koşullarda, bu isim sorumluluk duygusu gösteremiyor ve bu nedenle savaşı sürdürme saplantısına kapılmış, onun için ölüm anlamına gelen barışı reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası siyaset ve diplomasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde ABD Başkanı Trump'ın Zelenskiy'yi azarladığını ileri süren Zaharova, bunun aynı zamanda Zelenskiy'yi destekleyen Avrupa liderlerinin siyasi zayıflığının ve aşırı ahlaki çöküntülerinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Zaharova, Ukrayna'da gerçek anlamda adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması için krizin temel nedenlerinin ortadan kalkması gerektiğini vurgulayarak, Rusya'nın daha önce açıkladığı hedeflerin değişmediğinin altını çizdi. Zaharova, "Kiev ve Avrupa'nın önde gelen başkentleri bunu ne kadar erken fark ederse, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü o kadar yakın olacaktır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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  • #ABD #Rusya

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