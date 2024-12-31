Selçuk Üniversitesi 2024’te de öncü oldu!

Selçuk Üniversitesinde 2024 yılında önemli değişimler yaşandı. Pek çok bilimsel çalışmaya imza atılarak dünyada literatüre geçen projeler hayata geçirildi. Gerek akademik birimler gerekse öğrenci toplulukları sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek örnek alınan, merakla takip edilen adımlar attı.

Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişen Selçuk Üniversitesi, 2024 yılında TÜBİTAK tarafından hazırlanan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” 2023 yılı raporuna göre 19 ana araştırma ve 106 alt araştırma alanında birinci bölgede yer aldı.

2024 YKS sonuçlarına göre en çok tercih edilen üniversitelerden biri olan Selçuk Üniversitesini kazanan öğrenci sayısı 12 bin 364 olarak açıklandı. Doluluk oranı da yüzde 99,27 oldu.

Yine 2024'te Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Türkiye 1'incisi olan Selçuk Üniversitesi, 2024'de 6 bayrak daha kazanarak toplam bayrak ödülünü 52'ye çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 26 Temmuz'da görevi eski Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'dan devraldı.

Selçuk Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesinin köklü geçmişi ve potansiyeline dikkat çeken Özvar, akademik çalışmalar ve projelerde başarılı bir performans sergilediğini belirtti.

Selçuk Üniversitesinden 16 akademisyen, 2023 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girmeyi başardı.

Times Higher Education (THE) "Disiplinler arası Bilim Sıralaması”nda (ISR) dünyada 157'nci sırada yer alan ve Türkiye'de devlet üniversiteleri sıralamasında ise 5'inci olan Selçuk Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinde kaliteyi sürdürülebilir kılma hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda, Yükseköğretim Kalite

Kurulu tarafından tam akreditasyon alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bilim ve teknolojideki yenilikleri yakından takip eden Selçuk Üniversitesi, robotik cerrahi sistemini Tıp Fakültesi Hastanesine kazandırdı. Konya'da robotik cerrahi sistemiyle ilk ameliyat, Rektör

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından yapıldı.

Rektör Yılmaz'ın önderliğinde Selçuk Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefine yönelik daha sağlıklı adımlar atılması ve Üniversitenin bilimsel yetkinliğinin arttırılması için Araştırma Dekanlığı Koordinatörlüğü kuruldu.

TEKNOFEST Adana'da projeleriyle göz dolduran Selçuk Üniversitesi öğrencileri, 5 ödülün sahibi oldu.

Ve spor… Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Gamze Gürdal, gümüş madalya kazandı.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 7'si altın 15 madalya kazandı.