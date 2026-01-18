GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
DÜNYA Haberleri

Suriye’de ateşkes ilan edildi! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve SDG yeni anlaşma imzaladı

- Güncelleme Tarihi:

Suriye’de ateşkes ilan edildi! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve SDG yeni anlaşma imzaladı
Son dakika haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG/SDG ile tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayı reddeden terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçti.

Başlatılan operasyonda ilk olarak Tabka ve Deyrizor kentlerinde kontrol sağlandı.

Daha sonra Rakka kent merkezine doğru yürüyüşe geçen Suriye ordusu, terör örgütünü buradan tamamen temizledi..

Rakka'da halk teröristlerden kurtulmayı kutlarken, Şam yönetimi YPG/SDG ile yeni bir anlaşmaya vardı.

SURİYE'DE TAM ATEŞKES 

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören ateşkes imzalandı.

Haberi, Suriye haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara duyurdu. 

Şara açıklamasında "Devlet kurumları SDG'nin kontrolündeki doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayete girecek" dedi. 

TÜM ENERJİ VE SINIR KAPILARI DEVLETİN KONTROLÜNDE OLACAK

Anlaşmaya göre, tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.

Öte yandan anlaşma, tüm SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığı'na dahil edilmesini de içeriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER