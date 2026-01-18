GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
DÜNYA Haberleri

Suriye ordusu Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına yönelen bir operasyon başlattı

- Güncelleme Tarihi:

Suriye ordusu Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına yönelen bir operasyon başlattı
Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından, güneyde terör örgütü YPG işgalindeki Rakka kırsalına yönelen yeni bir operasyon başlattı.

Askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye ordusu birlikleri halkın ve aşiretlerin büyük ölçüde terör örgütü YPG'den kontrolü geri aldığı Rakka kent merkezine girmeye başladı.

Kent merkezinde toplanan halk, Suriye güçlerine sevgi gösterilerinde bulundu.

Öte yandan bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusu, terör örgütüne karşı Türkiye sınırında yer alan Tel Abyad'dan iki yeni cephe açtı.

Suriye ordusu, Tel Abyad'dan güneyde terör örgütü YPG işgalindeki Rakka kırsalına ve Hasekeye'ye doğru operasyon başlattı.

Ordunun Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına ulaşması durumunda, örgütün işgalindeki Ayn el-Arab ile Haseke ili arasındaki bağlantı kopacak.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER