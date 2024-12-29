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Trump ABD’ye yabancı işçi alımına destek verecek

Trump ABD’ye yabancı işçi alımına destek verecek
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, vasıflı göçmenlere ABD’de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizesine desteğini kamuoyuyla paylaştı.

New York Post'a konuşan Trump, Space X'in sahibi Elon Musk'ın, X platformunda, H1-B vize statüsünün gerekliliğini savunduğu açıklamalarının ardından, ABD şirketlerinin yabancı uzman işçileri istihdam etmesine olanak sağlayan H1-B vize programına desteğini ilan etti.

Trump, "Mülklerimde birçok H-1B vizeli var. H-1B'ye inananlardanım. Bunu birçok kez denedim. Harika bir program." ifadelerini kullandı.

İlk başkanlık döneminde, yabancı işçi vizelerine kısıtlama getiren ve söz konusu programı eleştiren Trump, son açıklamasıyla Cumhuriyetçi tabanı ikiye bölen bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Trump daha önce de ABD'de yüksek öğrenim gören öğrencilere Green Card sözü vermişti.

Cumhuriyetçi taban göçmenlere çalışma vizesi verilmesi konusunda bölündü

ABD'de vasıflı göçmenlere H1-B vizesi verilmesi konusunda, Donald Trump'a seçim sürecinde yüz milyonlarca dolar harcama yaparak destek veren iş adamı Elon Musk ile Cumhuriyetçi Parti'nin diğer kurmayları arasındaki görüş ayrılığı son zamanlarda iyice belirginleşti.

Elon Musk bu hafta X'teki açıklamalarında, ABD'deki teknoloji şirketlerinde uzmanlık gerektiren pozisyonlardaki açığı "yerli yeteneklerle" doldurulamadığını belirtmiş ve kendisinin de aynı vize programı sayesinde bugün ABD'de istihdam sağlayan büyük şirketlere sahip olabildiğini vurgulamıştı.

Eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, cuma günü bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, H-1B programını destekledikleri için "büyük teknoloji oligarklarını" eleştirmiş ve göçü, "Batı medeniyetine yönelik bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump da seçim konuşmalarında sık sık, ABD'deki yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme, Amerikan vatandaşlarına daha fazla iş imkanı sağlamak için gümrük vergilerini artırma ve göçü ciddi şekilde kısıtlama sözü vermişti.

H-1B, ABD'de vatandaş olmayan vasıflı yabancı işçilere genellikle üç yıllık bir süre için verilen ve sahibine bu sürenin sonunda yeşil karta başvurma yolunu açan bir çalışma vizesi türüdür.

Kaynak: AA

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