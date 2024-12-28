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Türkçe Kosova’da “resmi kullanımda dil’’ oldu

Türkçe Kosova’da “resmi kullanımda dil’’ oldu
Kosova’nın orta kesimlerindeki Lipyan Belediyesi’nde, ülkede halkın geleneksel olarak konuştuğu dillere verilen “resmi kullanımda dil” statüsüne Türkçe de dahil edildi.

Kosova'da Lipyan Belediye Meclisinde yapılan oturumda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın girişimiyle Türkçe'nin "resmi kullanımda dil” statüsü kazanması oy birliğiyle kabul edildi.

Kervan, çalışmalarının netice almasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Lipyan Belediyesi'ne bağlı Yanova köyünde çoğunlukla Türklerin yaşadığını söyledi.

Prizren ve Mamuşa'da da"resmi dil” statüsünde
Türkçenin yüz yıllardır Kosova'da mevcut olduğunu aktaran Kervan, bir belediyede daha Türkçe'nin resmiyet kazanmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkçe, halihazırda Kosova'nın Prizren ve Mamuşa belediyelerinde "resmi dil” statüsünde, Priştine, Gilan, Vıçıtırın, Güney Mitroviça ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde ise "resmi kullanımda dil” statüsünde bulunuyor.

Kosova yasalarına göre, belediye sınırları içerisinde geleneksel olarak konuşulan bir dil, temsil oranına bakılmaksızın "resmi kullanımda dil” statüsüne sahip olabiliyor. Söz konusu statü, resmi kullanımdaki bir dilin belediyenin sorumluluk alanlarında kullanımını zorunlu kılmıyor.

Kosova'da bu yıl yapılan son nüfus sayımının sonuçlarına göre ülkede toplam 19 bin 419 Türk yaşarken, yaklaşık 50 bin kişi anadilinin yanında Türkçe de konuşabiliyor.

Kaynak: AA

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