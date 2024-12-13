2025’te emekli olacaklar dikkat! Emekli maaşında fark yüzde 30

2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların alacakları emekli aylıkları arasında yaklaşık yüzde 30’luk bir fark oluşacak. 2025’te emeklilik dilekçesi verecek olanlara, daha düşük maaş bağlanacak. Bu durumun nedeni olarak ise ise maaş bağlama katsayısının bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre hesaplanması olarak açıklandı.

Emeklilik başvurusunu 2025'te yapacak olanlara, bu yıl başvuranlara göre daha düşük aylık bağlanacak.

Emeklilik hesaplamasında prim gün sayısı ve aylık ortalama kazanç belirleyici. Ancak bunların yanında güncelleme katsayısını etkileyen 3 faktör daha var. Bir önceki yılın büyüme hızı, enflasyonu ve emeklilere yapılan bileşik zam rakamı.

Emeklilik dilekçesini bu yıl verenlerin maaşı; 2023 sonundaki yüzde 4,5'lik büyüme hızı, yüzde 64,77'lik enflasyon ve emeklilere yapılan yüzde 86,16'lık zamma göre hesaplanacak.

Dilekçesini 2025'te verecek olacaklar ise 2024'ün daha düşük büyüme hızı ve yüzde 44 civarında beklenen yıl sonu enflasyon rakamına göre hesaplanan maaşı alacak.

MEMURLAR SÖZ KONUSU DEĞİL

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, memurlar için böyle bir farkın söz konusu olmadığını dile getirip "Kamu ve özel sektör işçisi için bu fark ortaya çıkar." dedi.

Kılıç, enflasyonun yaratmış olduğu durumla birlikte 2025'teki aylıkların yaklaşık yüzde 30 civarında 2024 yılına göre daha düşük olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi