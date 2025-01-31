2025 yılı MTV ödemelerinde son gün! Araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

Yüzde 43,93 zamlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için ilk taksit süresi doluyor. En düşük 499 TL, en yüksek 230 bin TL olarak belirlenen MTV ödemeleri için son gün bugün! Peki, hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek ve ödemeler nasıl yapılacak?

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yeniden değerleme oranı ile birlikte yüzde 43,93 oranında bir artış gösterdi. MTV'nin ilk taksit ödemeleri 1 Ocak'tan itibaren alınmaya başlandı ve bugün, ilk taksit ödemeleri için son gün. Belirtilen sürede ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanması söz konusu olacak. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? İşte model model 2025 yılı için MTV oranları... 0-1300 MOTOR Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar 1-3 yaş - 4834 TL 4-6 yaş - 3372 TL Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası 1-3 yaş - 5313 TL 4-6 yaş - 3707 TL Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü 1-3 yaş - 5803 TL 4-6 yaş - 4042 TL 1301-1600 MOTOR Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar 1-3 yaş - 8421 TL 4-6 yaş - 6314 TL 1301-1600 cc Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası 1-3 yaş - 9267 TL 4-6 yaş - 6948 TL 1301-1600 cc Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü 1-3 yaş - 10112 TL 4-6 yaş - 7577 TL 1601-1800 CC Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar 1-3 yaş - 16.370 TL 4-6 yaş - 12801 TL Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşanlar 1-3 yaş - 17866 TL 4-6 yaş - 13956 TL 1801-2000 CC Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar 1-3 yaş - 25792 TL 4-6 yaş - 19862 TL Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşanlar 1-3 yaş - 28142 TL 4-6 yaş - 21677 TL 2001 - 2500 CC Taşıt değeri 813 bin 900 lirayı aşmayanlar 1-3 yaş - 38.695 TL 4-6 yaş - 28.091 TL Taşıt değeri 813 bin 900 lira ve üstü 1-3 yaş - 42.217 TL 4-6 yaş - 30.642 TL 2501 - 3000 CC Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar 1-3 yaş - 53.952 TL 4-6 yaş - 46.942 TL Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan 1-3 yaş - 58.864 TL 4-6 yaş - 51.203 TL 3001 - 3500 cc Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar 1-3 yaş - 82.173 TL 4-6 yaş - 73.942 TL Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan 1-3 yaş - 89.652 TL 4-6 yaş - 80.656 TL 3501 - 4000 CC Taşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşmayanlar 1-3 yaş - 129.201 TL 4-6 yaş - 111.570 TL Taşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaş - 140.960 TL 4-6 yaş - 121.707 TL 4001 cc ve yukarısı Taşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşmayanlar 1-3 yaş - 211.479 TL 4-6 yaş - 158.577 TL Taşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşan 1-3 yaş - 230.698 TL 4-6 yaş - 172.998 TL 0-1300 MOTOR Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar 7-11yaş - 1882 TL 12-15 yaş - 1420 TL 16 yaş ve üstü - 499 TL Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası 7-11yaş - 2068 TL 12-15 yaş- 1565 TL 16 yaş ve üstü - 551 TL Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü 7-11yaş - 2264 TL 12-15 yaş- 1709 TL 16 yaş ve üstü - 594 TL 1301-1600 MOTOR Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar 7-11yaş - 3661 TL 12-15 yaş - 2588 TL 16 yaş ve üstü - 993 TL Taşıt değeri 259 bin 900 - 455.300 lira arası 7-11yaş - 4031 TL 12-15 yaş- 2838 TL 16 yaş ve üstü - 1085 TL Taşıt değeri 455.300 lira ve üstü 7-11yaş - 4389 TL 12-15 yaş- 3098 TL 16 yaş ve üstü - 1184 TL MOTOSİKLET 2025 MTV ORANLARI 100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL 100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL 100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL 100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL 100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL 251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL 251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL 251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL 251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL 251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL MİNİBÜS 1-6 YAŞ ARASI - 5780 TL'ye çıktı 7-15 YAŞ ARASI - 3817 TL'ye çıktı 16 YAŞ ÜSTÜ - 1862 TL'ye çıktı ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda. Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici. 2024 model - 241 kW ve üstü Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar - 52.869 TL Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL 2024 model - 211 kW-241 kW Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- - 32.299 TL Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL 2024 model - 181 kW-210 kW Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 20.543 TL Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL 2024 model - 151 kW-180 kW Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar- - 13.487 TL Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL 2024 model - 121 kW-150 kW Taşıt değeri 565 bin TL'ye kadar- 9.673 TL Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL 2024 model - 106 kW-120 kW Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 6.448 TL Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL 2024 model - 86 kW-105 kW Taşıt değeri 452 bin 800 TL'ye kadar- 4.091 TL Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL 2024 model - 71 kW-85 kW Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. E-DEVLET ÜZERİNDEN MTV ÖDEMESİ e-Devlet sistemi üzerinden de MTV ödeme işlemleri yapılabiliyor. www.turkiye.gov.tr adresine girildikten sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı MTV Ödeme hizmeti üzerinden ödeme yapılabiliyor. Ödeme bilgilerinizi kontrol ettikten sonra işlemi kredi kartıyla tamamlayabilirsiniz. MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. Kaynak: Haber Merkezi

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