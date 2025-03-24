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Akaryakıtta çifte zam! Benzin ve motorinde tabela değişiyor

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Akaryakıtta çifte zam! Benzin ve motorinde tabela değişiyor
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL, Motorine ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzare 1,30 TL zam bekleniyor.

Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyacak.

Sektör kaynaklarına göre; benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş artış bekleniyor.

Motorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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