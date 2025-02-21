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Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine zam geliyor

Türkiye'de döviz ve ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında sık değişim yaşanıyor.

Bu kapsamda tabela yine değişecek.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 50 kuruş zam bekleniyor.

Fiyat, gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Buna göre İstanbul'da ortalama 46,56 olan motorin litre fiyatı, gece yarısından itibaren 48,06'ya çıkmış olacak.

Bu fiyat değişimi ortalam 40 litre deposu olan bir araçta 70 TL gibi bir farka neden olacak.

Benzine ve motorine zam geliyor

3 BÜYÜKŞEHİRDE ORTALAMA ZAMSIZ FİYATLAR

Bunun yanında 3 büyükşehirde 21 Şubat (bugün) zamsız akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul'da; benzin 46.43, motorin 46.56, LPG 38.69 TL

Ankara'da; benzin 46.96, motorin 47.25, LPG 38.61 TL

İzmir'de; benzin 47.33, motorin 47.63, LPG 38.97 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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