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Bakan Bolat: İhracat talep koşullarındaki güçlenme devam etti

Bakan Bolat: İhracat talep koşullarındaki güçlenme devam etti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenmenin üst üste 9’uncu ayda devam ettiğini açıkladı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenme üst üste 9'uncu ayda devam etti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi, eylül ayında 50,5 olarak gerçekleşerek eşik değer 50'nin üzerinde seyretmeye devam etti. Endeks, ihracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Son günlerde artarak devam eden jeopolitik gerginlikler ve Avro bölgesi talebindeki yavaşlamaya karşın ihracatımız güçlü duruşunu korumaktadır. 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ihracat yüzde 6,5 oranında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 4,4 oranında artarak 66 milyar 551 milyon dolar olmuştur. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 192,8 milyar dolara yükselmiştir. Eylül ayı itibariyle son 12 aylık ihracatımız yüzde 3,4 oranında artarak 261,6 milyar dolar olmuştur" dedi.

'REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZ'

İhracata yönelik uygulanan etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetleri ile ihracatçıların her daim yanında olduklarını aktaran Bolat, "İnovasyon temellerinde sağlayacağımız dönüşümler ile ihracat ve üretim kapasitemiz güçlenecek ve ekonomimiz her türlü şoka karşı daha dayanaklı hale gelecektir. Bu kapsamda 'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'İhracat Yüzyılı' yapmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Hükümet olarak, yatırım-inovasyon-üretim-istihdam-ihracat-adil bölüşüm önceliklerimiz ile kararlılıkla hayata koyduğumuz politikalar neticesinde sürdürülebilir refah artışını sağlayacağız" açıklamasında bulundu. 

Kaynak: DHA

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