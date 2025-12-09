Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 11.210,31 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazanarak 11.189,50 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,81 puan ve yüzde 0,19 artışla 11.210,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,08 yükseldi.
Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,66 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalara yönelik endişelerin sürmesiyle negatif bir seyir izliyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
