CMK gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödeme tarifesi belirlendi
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek miktarlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, müdafi veya vekillere; soruşturma evresinde takip edilen işler için 3 bin 209, sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 4 bin 998 lira ödeme yapılacak.
Asliye ceza mahkemelerinde takip eden davalar için 5 bin 502, seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 2 bin 297, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için de 9 bin 871 lira ödenecek.
Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 5 bin 502, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 9 bin 871 lira ödeme yapılacak.
İcra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 5 bin 502 lira ödenecek.
Bölge adliye mahkemelerinde (istinaf) görülen duruşmalı davalar için 9 bin 871, Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için ise 11 bin 112 lira ödeme yapılacak.
Söz konusu ödeme hükümleri 1 Ocak itibarıyla geçerli sayılacak.
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