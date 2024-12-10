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DHMİ 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü alacak

DHMİ 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, 57 personel alımına ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü istihdamı için adayların 14 Temmuz 2024 KPSS'deki, KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 10 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular, 10-23 Aralık döneminde, e-Devlet'ten "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesi "www.dhmi.gov.tr"den duyurulacak.

İstihdam edilecek asistan ve stajyer hava trafik kontrolörlerinin görev yapacakları havalimanlarının listesi de ilanda yer aldı.

Kaynak: AA

  • #Resmi Gazete

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