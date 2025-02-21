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Elektrik ve doğalgaza zam mı geliyor? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi

Elektrik ve doğalgaza zam mı geliyor? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi
Elektrik ve doğalgazda zam mı bekleniyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Bayraktar, "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak. Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM

Bakan Bayraktar'a, yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşan vatandaşların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenleme ve muhalefetten gelen eleştiriler de soruldu.

Bayraktar, "Muhalefetin dediği her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu...42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor." dedi.

AKKUYU İÇİN KRİTİK YIL

Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye girişinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geciktiğini ifade eden Bakan Bayraktar, bazı ekipmanların tedarikinin Avrupa ülkelerince engellendiğini kaydetti.

Tedarikin başka kanallar üzerinden sağlandığını vurgulayan Bayraktar, 2025'te Akkuyu'da önemli adımların görüleceğini söyledi.

Bayraktar, "2025 yılı bizim için çok kritik, Akkuyu'nun ilk reaktörünün artık test amaçlı da olsa elektrik üretimi için en kritik yıl diyebilirim. Hedefimiz en kısa sürede bu projeyi tümüyle tabi tamamlamak 4 reaktörle." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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