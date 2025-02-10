Elektrikte yeni tarife dönemi: 417 kWh üzeri tüketenler devlet desteği alamayacak

1 Şubat’ta devreye giren tarife ile elektrikte yıllık toplam 5 bin kilovatsaati aşan tüketime sahip olanlar, devlet desteği alamıyor. Sağlık sorunları nedeniyle evde elektrikli cihaz ile yaşayan hastalar ise yeni tarifeden muaf olacak.

Elektrik faturalarında yeni tarifeye göre, aylık 417 kilovatsaati aşan tüketicler, devlet desteği alamıyor. Elektrik abonelerinin yüzde 97'si bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinden 40 milyonunun faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, AFAD'ın geçici barınma yerleri ve dernekler ile sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı aboneler düzenlemenin dışında tutuldu.

BU KATEGORİDEKİLER MUAF

Sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı hastalar, elektrikte yeni tarifeden muaf olacak.

Evlerinde cihaza bağlı hastaları olan aboneler, geçerli bir sağlık raporunu bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ibraz etmesi halinde düzenlemeden etkilenmeyecek. Cihaza bağlı hastaların, son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki limiti daha önce olduğu gibi yılda 100 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.

20 GÜN ÖNCEDEN HATIRLATMA

Elektrik Dağıtım Şirketleri bu istisnadan faydalanan sağlık sorunları olan abonelere, sağlık raporunun süresi dolmadan 20 gün önce raporun yenilenmesini hatırlatacak.

Planlı elektrik kesintilerinde ise bu tüketiciler elektrik dağıtım şirketleri tarafından bilgilendirilecek.

Kaynak: AA