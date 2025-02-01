Emeklilik nedeniyle kesilen aile yardımı geriye dönük olarak ödendi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emeklilik nedeniyle kesilen aile yardımı ödemesinin geriye dönük ödenmemesini hukuka aykırı bularak ödeme yapılması adına tavsiye kararı verdi. Kararla, başvurucuya geriye dönük ödeme yapıldı.

KDK'nin açıklamasına göre, bir devlet hastanesinde ebe olarak görev yapan kişi, 2003'te doğum yaptı. Bunun üzerine memur olan eşine çocuk nedeniyle aile yardımı ödenmeye başlandı. Bu kişinin ekim 2021'de emekli olmasıyla ise aile yardımı ödemesi sonlandırıldı.

Ödemenin kesildiğini Ocak 2024 maaş bordrosunda fark eden kişiye, başvurusu üzerine şubat itibarıyla ödeme yapılmaya başlandı.

Aile yardımı alamadığı döneme ilişkin geriye dönük ödeme yapılmasını talep eden kişiye ancak 3 ay ödeme yapılabileceği belirtilerek, sadece 3 aylık aile yardımı ödemesi yapıldı.

Kişi, diğer aylara ait aile yardımı ödemesinin de yapılması adına KDK'ye başvurdu.

KDK hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu

Başvuruyu inceleyen KDK, doğumdan itibaren takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödemesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği ilgililere yapılmasının hüküm altına alındığını, başvurucunun belirtilen dönemde ödemeden faydalandırılmamasını hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna ulaştı.

KDK, başvurucuya belirtilen döneme ilişkin geriye dönük ödeme yapılması adına Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi. Karar üzerine Bakanlık, başvurucuya ödeme yaptığına dair KDK'ye bildirimde bulundu.

Kaynak: AA