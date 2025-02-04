Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Kalyon Güneş, KLYPV koduyla satışa çıkacak. Yatırımcılar ise talep toplama tarihinin açıklanacağı tarihi bekliyordu.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. halka arz oluyor. Hisse kodu ve fiyatı belli olan hissenin katılım endeksine uygunluk durumu da belli oldu.
KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
KLYPV, 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplayacak. Hisse fiyatı 70,30 TL olurken eşit dağıtım yapılacak. Olası lot miktarları ise şöyle:
150 Bin katılım ~ 124 Lot (8717 TL
250 Bin katılım ~ 74 Lot (5202 TL)
350 Bin katılım ~ 53 Lot (3725 TL)
500 Bin katılım ~ 37 Lot (2601 TL)
700 Bin katılım ~ 26 Lot (1827 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (1195 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (843 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 8 Lot (562 TL)
KALYON HALKA ARZ HİSSE KODU VE FİYATI
SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketin hisse kodu KLYPV olarak belirlenirken fiyatı 70,30 TL olarak belirlendi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak olan hisse talep toplama süreci sonrasında işlem görecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”