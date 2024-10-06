Savunma Sanayii Başkanlığı eğitim programlarıyla yetkinlikleri artırıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kurumsal Gelişim ve Yetenek Yönetimi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, yurt dışında mühendislerle buluştuklarını belirterek, “Beyin göçünü beyin gücüne çevirmek istiyoruz. Aslında dönüşler de hızlandı. Biz bu vizyonumuzu anlatınca onlar da bu hayalin bir paydaşı olmak istedi.“ dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Karataş, teknoloji festivalinde yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığının 900'e yakın projeyle savunma sanayisindeki teknoloji yol haritasını yönettiğini söyledi.

"Milli Yetkinlik Hamlesi projesini hayata geçirdik"

Hakan Karataş, 6 ay önce yetenek yönetimiyle ilgili başkan yardımcılığı kurduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Nasıl teknolojiyi, AR-GE'yi ve sanayileşmeyi yönetiyorsak savunma sanayisi ekosistemi içerisindeki insan kaynağını da yönetmek zorundayız. 2 ay önce Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde Cumhurbaşkanımızın onayıyla 'Milli Yetkinlik Hamlesi' projesini hayata geçirdik. Bu projenin merkezinde aslında insan var. Her bir kişiyi yetenek olarak tanımlıyoruz. Zaten 12. Kalkınma Planı'nda da 2028 yılında 158 bin kişilik bir savunma sanayisi çalışanına ulaşmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşırken de sadece sayıyla değil, yetkinlikleri de geliştirmemiz gerekiyor."

Herkesin bir yeteneği olduğunu ancak yeteneklerin doğru yetkinliklerle inşa edilmediği sürece performans sergileyemediğini anlatan Karataş, proje yönetimi, sistem bakış açısı, teknik, liderlik ve strateji yetkinlikler gibi yetkinlikleri kazandırmakla ilgili büyük bir proje başlattıklarını dile getirdi.

Karataş, "Lise, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, savunma sanayisi uzmanları, liderler ve üst yöneticiler için 7 kat formasyonda eğitim vermeyi düşünüyoruz. Bunları yaparken de kimine farkındalık seviyesi, kimine operasyonel yetkinlik, kimine liderlik, kimine de stratejik düşünme becerileri kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"İyi mühendislerin savunma sanayisine gelmesini istiyoruz"

Savunma Sanayii Başkanlığı Kurumsal Gelişim ve Yetenek Yönetimi Başkan Yardımcısı Karataş, Milli Yetkinlik Hamlesi'ne lise öğrencileriyle başladıklarını belirterek, genel lise ve fen lisesi öğrencileri için şu anda kayıtları devam eden 2 tane program açtıklarını bildirdi.

Lise düzeyinde gençlere hem teknolojiyi hem AR-GE kültürünü vermeyi, daha da önemlisi savunma sanayisiyle ilgili farkındalık ve hassasiyet kazandırmak istediklerini vurgulayan Karataş, "Önce savunma sanayisi tarihinden bahsediyoruz. Türk savunma sanayisi nereden nereye geldi? Son 20 yıldır kazandıklarımız, ürettiğimiz ürünler, platformlar, milli yerlileşme oranımız ve savunma sanayisinde iş yapış kültürünü gençlerimize kazandırmak istiyoruz. Biz iyi öğrencilerin mühendis olmasını, iyi mühendislerin de savunma sanayisine gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci grup olarak üniversite öğrencileri için programlar başlattıklarını aktaran Karataş, temel bilimler ve mühendislik öğrencileri için geçen yıl 2 ders açtıklarını anlattı.

Karataş, bu yıl da sosyal bilimler, iktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri için toplam 4 dersleri olduğunu dile getirerek, bu programda da gençleri savunma sanayisine kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Ders verdikleri her öğrencinin mezuniyet profillerine ekleneceğini ifade eden Karataş, bu öğrencileri liseden sonra üniversiteyi bitirene kadar takip etmek istediklerini kaydetti.

Karataş, eğitim alan öğrencilerin daha sonra kendi mezunları olacağına işaret ederek, "Onlarla ilgili farklı seminer ve konferans programları düzenlemek istiyoruz. Yani boylamsal süreci takip etmek istiyoruz." dedi.

Savunma sanayisinde çalışan 90 bin kişinin yetkinliğinin gelişmesinin önemine dikkati çeken Karataş, bu sayede proje takviminin kısalacağını maliyetlerin düşeceğini ve ürünlerin daha çabuk seri üretime geçeceğini vurguladı.

Liderlik eğitimleri ile ilgili bilgi veren Karataş, "Savunma sanayisindeki ekip liderinden müdürlere, direktörlerden genel müdürlere ve iş yöneticilerine kadar bütün liderlere savunma sanayisi ekosistemini yönetecek liderlik özellikleri kazandırmak istiyoruz. Savunma sanayisinde çok yüksek teknolojilerle uğraşıyoruz. Sadece insanları istihdam ederek olmuyor. Bu problemleri çözebilmek için yetkinlikler inşa etmemiz lazım. Bu yetkinlikler kişide birikirse o zaman problem çözebiliyor." diye konuştu.

"Yurt dışından geri dönmek isteyenlerin sayısı artıyor"

Savunma sanayisine yönelik yakın zamanda bir istihdam platformu oluşturacaklarını paylaşan Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir e-öğrenme sitesi de kuruyoruz. Bunun dışında yurt dışında etkinliklere başladık. 2 ay önce Hollanda'daydık. Hollanda'da yaklaşık 223 mühendisle bir araya geldik. Onlara Milli Yetkinlik Hamlesi'ni anlattık. Beyin göçünü beyin gücüne çevirmek istiyoruz. Aslında dönüşler de hızlandı. Biz bu vizyonumuzu anlatınca onlar da bu hayalin bir paydaşı olmak istediler.

Biz 'geri dönün' politikası uygulamıyoruz; Milli Yetkinlik Hamlesi'ni anlatıyoruz. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı anlatıyoruz. 'Biz onlardan nasıl faydalanırız? Bize nasıl destek verirler?' diye konuşuyoruz ama toplantının devamında geri dönme planı olan arkadaşlarla bütün şirketlerimiz birebir görüşmeler yapıyor. Hollanda ziyaretinden sonra ASELSAN ve diğer firmalara başvuran kişilerin sayısının yüzde 70-80 civarında arttığını gördük. Her yıl en azından 4 ülkede bu ziyaretleri yapmak istiyoruz."

Kaynak: AA