SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! Ziraat Bankası duyurdu

Emekliler için Kasım ayında yeni fırsatlar sunulmaya başladı. Ziraat Bankası, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayan özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya ile emeklilere 4 bin TL’ye varan ek ödeme imkanı sağlanacak. Peki emekli ek ödeme kampanyası başvurusu nasıl yapılır? İşte kampanyanın detayları ve başvuru koşulları...

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik Kasım ayına özel olarak sunduğu kazanç fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Emeklilerin bütçelerine katkı sağlayacak bu kampanya, bankaya maaşını taşıyan ve Bankkart kullanan emeklilere 4.000 TL'ye varan ek ödeme imkânı sunuyor. Kasım ayı sonuna kadar geçerli olan kampanya, emeklilere farklı alışveriş alanlarında da avantaj sağlıyor.

İşte Ziraat Bankası'nın sunduğu üç ayrı kampanyanın detayları:

1. ANLAŞMALI İŞ YERLERİNDE KAZANÇ

Emekliler, anlaşmalı iş yerlerinde yapacakları 750 TL ve üzeri her harcamadan 75 TL kazanarak, toplamda 1.500 TL Bankkart Lira biriktirebiliyor. Bu kampanya, emeklilerin günlük alışverişlerinde ek kazanç sağlamalarına yardımcı oluyor.

2. ZİRAAT BANKASI POS CİHAZI KAMPANYASI

Ziraat Bankası POS cihazlarıyla yapılan 1.000 TL ve üzeri her harcamada, 100 TL iade ediliyor. Bu durumda emekliler toplamda 1.000 TL'ye kadar ek kazanç elde edebiliyor.

3. SAĞLIK VE ECZANE ALIŞVERİŞLERİNDE AVANTAJLAR

Eczane, optik ve sağlık sektöründeki Bankkart anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılacak 750 TL ve üzeri her harcamada 75 TL kazanma imkânı sunuluyor. Emekliler, bu kampanya sayesinde toplamda 1.500 TL Bankkart Lira kazanabiliyor.

Bu üç kampanyaya katılan emekliler, Kasım ayı boyunca toplamda 4.000 TL'ye varan nakit kazanç sağlayabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi