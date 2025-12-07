GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
TİGEM 1200 küçükbaş hayvan satacak

TİGEM 1200 küçükbaş hayvan satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 1200 küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 1200 baş reforme erkek kuzu, canlı ağırlıkları üzerinden 5 parti halinde pazarlık usulüyle satılacak.

İhale, 18 Aralık saat 11.00'de işletmenin idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede muhammen bedel toplamı 10 milyon 925 bin 200 lira, geçici teminat toplamı da 546 bin 260 lira olarak belirlendi.

Konuya ilişkin şartnameye TİGEM'in internet adresinden (www.tigem.gov.tr) ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

