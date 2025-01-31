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Türkiye’nin ihracatı arttı ithalatı azaldı

Türkiye’nin ihracatı arttı ithalatı azaldı
Türkiye’nin ihracatı, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara çıkarken ithalatı yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle oluşturulan geçen yılın aralık ayı ve 2024 yılı geneline ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolara yükselirken ithalat da yüzde 10,9 artışla 32 milyar 221 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 43,9 artarak 6 milyar 100 milyon dolardan 8 milyar 778 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Aralık 2023'te yüzde 79 iken geçen ay yüzde 72,8 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara çıkarken ithalat ise yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı, geçen yıl yüzde 22,7 azalarak 82 milyar 165 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023'te yüzde 70,6 iken geçen yıl yüzde 76,1'e çıktı.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 3,7 artarak 21 milyar 763 milyon dolar, ithalat da yüzde 12,5 yükselişle 23 milyar 416 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, Aralık 2024'te 1 milyar 653 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,1 artarak 45 milyar 179 milyon dolara yükseldi. Bu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,9 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

  • #İhracat #İthalat #TÜİK

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