YEKA-RES yarışmaları 28 Ocak’ta yapılacak

Rüzgar enerjisine dayalı 5 bölgeden oluşan toplam 1200 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2024 (YEKA RES 2024) yarışmaları 28 Ocak’ta yapılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sayfasında yayımlanan duyuruya göre, YEKA RES-2024 yarışmaları belirtilen tarihte saat 10.00'dan itibaren "R24-Edirne RES", "R24-Balkaya RES", "R24-Sergen RES", "R24-Yellice RES" ve "R24-Gürün RES" sıralamasıyla gerçekleştirilecek.
Yarışmalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E Blok Konferans Salonunda yapılacak.
Başvuru sahiplerinin yetkili temsilcilerinin imza sirküleri, yetki belgesi ya da vekaletnameleri ve şirket kaşeleriyle katılım sağlaması gerekiyor.
R24-Edirne RES için 14 başvuru, R24-Balkaya RES için 16 başvuru, R24-Sergen RES için 21 başvuru, R24-Yellice RES için 23 başvuru ve R24- Gürün için de 26 başvuru geldi.
Böylelikle, rüzgar enerjisine dayalı 5 bölgeden oluşan toplam 1200 megavatlık YEKA RES 2024 yarışmalarına 40 şirketten 100 başvuru yapıldı.
Kaynak: AA
#Yenilenebilir Enerji#Rüzgar Enerjisi#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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