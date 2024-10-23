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10 ilde dolandırıcılık Operasyonu: 48 gözaltı 178 milyon lira haksız kazanç

10 ilde dolandırıcılık Operasyonu: 48 gözaltı 178 milyon lira haksız kazanç
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, büyük arazilerdeki güneş enerjisi kurulu küçük parselleri satın alıp kira getirisi vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 178 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "örgütlü nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mağdurların şikayetleri sonrası ülke genelinde çalışma yürüten ekipler, bir firma ile buna bağlı yaklaşık 30 alt firmanın benzer isimlerle çok sayıda kooperatif kurduğu, söz konusu firmanın sosyal medya hesaplarında yayınladığı reklam videoları ile yatırımcı elde etmeye çalışıldığı belirlendi.

Güneş enerji panellerinden kira getirisi vaadi

Şüphelilerin yaptıkları paylaşımlarda, "güneş" ve "enerji tarlası" adı altında güneş enerjisi panellerinin sözde kurulu olduğu büyük arazilerin 25 metrekarelik kısmının 25 bin lira karşılığında satın alınarak aylık kira getirisi vaadinde bulundukları tespit edildi.

Bu paylaşımlara inanarak para yatıran, birkaç ay kira aldıktan sonra firma yetkililerine ulaşamayan Türkiye genelindeki mağdurlardan yaklaşık 178 milyon lira haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Düzce, Ankara, Eskişehir, İzmir, Adıyaman, Kütahya, Ordu, Sivas ve Edirne'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 48 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

  • #İstanbul #Güneş Enerjisi #Dolandırıcılık

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