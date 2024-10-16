1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu’nda caddede yürüyen Ahmet E., yolda karşılaştığı husumetlisiyle aralarında çıkan tartışma sonucu silahla bacağından vuruldu. Olayın ardından 2 şüpheli kısa sürede gözaltına alınırken, silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu, Bülbül Mahallesi'nde 22 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 19.40 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre caddede yürüyen Ahmet E., husumetlisi Nurhak K. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada ikili birbirine küfretti. Ardından taraflar uzaklaştı ancak Nurhak K., bir süre sonra arkadaşları Murat R., Ümit A. ve Sercan D. ile Ahmet E.'nin yanına geldi.

HUSUMETLİSİNİ GÖRÜNCE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayda silahını çeken Nurhak K., Ahmet E.'yi ateş ederek bacağından yaralarken, Ümit A. ise silahıyla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralı Ahmet E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralı Ahmet E.'nin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelemeye aldı.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan çalışmalarda polis, Ahmet E. ile Nurhak K. arasında alacak-verecek yüzünden husumet olduğu bilgisine ulaştı. Nurhak K.'nın Ahmet E.'yi silahla yaraladığı, Ümit A.'nın havaya ateş açtığı, Murat R.'nin elinde tabanca olduğu, Sercan D.'nin ise olaya karıştığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda olaya karışan Ümit A. ve Murat R., Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise yine polis tarafından ele geçirildi. Tespit edilen şüphelilerden Ümit A.'nın 13 adet, Murat R.'nin 38 adet, Nurhak K.'nin 1 adet, Sercan D.'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Adli işlemleri tamamlanan Ümit A. ve Murat R., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA