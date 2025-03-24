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2025 Bayram Takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
2025 Bayram Takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar bayram tarihlerini merak etmeye başladı. 2025 yılı Ramazan Bayramı, 29 Mart Cumartesi günü arife ile başlayacak ve 30 Mart Pazar günü ilk günü idrak edilecek.

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre, Ramazan Bayramı şu tarihlerde kutlanacak:

  • Arife Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

  • Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

  • Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

  • Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Bayram, 1 Nisan Salı günü sona erecek ve Ramazan Bayramı tatili resmi takvime göre bu tarihlerde gerçekleşecek.

Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, resmi tatilin süresi merak konusu. Kamu çalışanları için tatilin kaç gün olacağı konusunda resmi açıklamalar takip ediliyor.

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