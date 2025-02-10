2025 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI 2025 MEB

​Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sınavda yer almak isteyen öğrenciler için başvuru süreci, tarihleri ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, 2025 İOKBS Bursluluk sınavına nasıl başvurulur, başvuru için son tarih ne zaman? Bu yılki sınavın tarihi ne zaman? İşte öğrencilerin ve velilerin bilmesi gereken önemli bilgiler...

Bu yılki Bursluluk Sınavı, 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımına açık olacak. Toplam 22 gün sürecek olan bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona eriyor? İOKBS başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 27 Nisan 2025Saat 10.00'da uygulanacak olan Bursluluk sınavı hakkında merak edilenler haberimizde... Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN Başvuru şartları nelerdir? 1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, 3. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak, 4. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak, 5. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi ne kadar? Başvuru süresi, 10 Şubat 2025 - 3 Mart 2025 tarihleri arasında olup, 22 gün sürecektir. Özel Durumlar: Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler, ilgili belgelerle birlikte başvurularını yapabilecektir. Ayrıca, maddi durumlarını belgelendiren aileler için ek dokümanlar istenecektir. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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