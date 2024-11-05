4 ile “sarı’’ uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre, sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların, 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
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