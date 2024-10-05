ABD Basın ateşesi Anadolu Medyasına neden para teklif etti?
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Medyada Yabancı sermaye tehlikesi: Etnik ayrımcılık, bölücülük ve LGBT propagandası için kimler medyaya fon teklif ediyor?
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Anadolu medyasına bazı haberlerin yapılması karşılığında para teklif edildiğini söyledi. Burhan, bizi Anadolu medyasından arayanlar oldu. Amerika İstanbul Konsolosluğundan bir basın ateşesinin bazı medya kuruluşlarını ziyaret ederek biz size haber gönderelim bu haberleri girin karşılığında para verelim dediklerini söyledi.
"Medyaya yönelik yabancı sermaye konusunda ciddi girişler oldu''
TV 100 kanalında Başak Şengül'le Doğru Yorum Programında gazeteci Sinan Burhan bazı medya organlarına sağlanan yabancı sermaye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Burhan, bu konuyu devlet yetkililerine de ilettiğini, medyaya yönelik yabancı sermaye konusunda ciddi girişler olduğunu belirtti.
Norveç'ten Türkiye'ye LGBT ile ilgili 2 Milyon Avro bir gazeteci örgütüne sermaye girişi olduğunu, LGBT propagandası yapılarak bu paranın resmileştirilmesi, meşrulaştırılması ile ilgili bir fon olduğunu ifade etti.
Sinan Burhan aynı zamanda bazı AB kuruluşlarının etnik temelde, bölücülük anlamında yayıncılık yaparsanız size fon veririz dediğini söyledi.
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