Ağır taşıtlar 6 ildeki bazı yolları kullanamayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava şartları nedeniyle kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara’da D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir."
Kaynak: Haber Merkezi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı#Hava Durumu#Kuzey Marmara Otoyolu
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