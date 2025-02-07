Ahmet Maranki uyardı! Özel hastanede muayene ücretlerini kontrol edin

Özel hastanelerde muayene olanlara Prof. Dr. Ahmet Maranki’den uyarı geldi. Maranki, SGK anlaşmalı hastanelerden haksız ücret alınmasının yasak olduğunu söyleyerek vatandaşları uyardı.

SGK anlaşmalı hastanelerden haksız ücret alınmasının yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Maranki vatandaşları uyardı.

Haksız kazanca hayır!

Prof. Dr. Ahmet Maranki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özel hastanede muayene olamayan tüm sosyal güvencesi olanların, emeklilerin dikkatine! Sosyal güvencesi olanlar, emekliler... çok önemli... dikkat!.. soyulmayın! Haksız kazanca hayır deyin" dedi.

Mutlaka faturanızı alın

Prof. Dr. Ahmet Maranki, "Herhangi bir özel hastaneye gittiğinizde muhtemelen sizden fazla para alacaklar. Oysa SGK ile (SSK, BAĞKUR, emekli sandığı gibi) anlaşması olan özel hastanelerin alması gereken para belli ve çok az bir miktar. Aynı zamanda teşhis aşamasında istenen tahlil, film gibi işlemler için ise 1 kuruş bile talep edemezler. Bütün bunlara rağmen eğer sizden gerek muayene gerekse tahlil veya filmler için para istenirse ödemenizi kredi kartı ile yapın, ayrıntılı fatura istediğinizi belirtin ve mutlaka faturanızı alın” dedi.

Özel hastanelerde fazla ücret talebine karşı alınması gereken önlemler neler:

Prof. Dr. Ahmet Maranki fazla ücret alınması durumunda ne yapılması gerektiğini de tek tek anlatı:

-Muayene veya tedavinizi olun. İşiniz bitince elinizdeki belgelerle her hastane içinde bulunan hasta hakları veya müşteri ilişkileri bölümüne giderek sizden fazla tahsil edilmiş olan parayı talep edin.

-Eveleyip geveleyebilirler. Konudan gerçekten haberiniz var mı yok mu onu anlamaya çalışabilirler. Sakın geri adım atmayın ve eğer paranızı geri vermezlerse SGK'ya şikâyet edeceğinizi söyleyin.

-Şikayet durumunda her işlem başına 5 bin TL ceza ödemek zorundalar ve onlar bu cezayı ödemek yerine emin olun size paranızı seve seve geri verecekler ve sakın bir daha aynı hastaneye gitmekten de çekinmeyin. Mademki SGK ile anlaşmışlar kurallara uymaları gerektiğini biliyorlar, işlerine gelmiyorsa anlaşmayı fesh etsinler.

-Bunu da onlara söyleyin. Ben bu haberi ilk duyduğumda tereddüt etmiştim ancak 950 TL'lik işlemin 900 lirasını geri alınca inanmanın ötesinde çok da sevindim ve yaklaşık 4 aydır aynı hastanede işlerimi yaptırıyorum, hepsi de beni tanıyor artık. Vezne başına gidince işlemleri ona göre yapıyorlar. Sessiz ve sakın. Başkaları duymasın diye ama ben size bunu duyurayım. Zulme sessiz kalmak da zalimliktir."

Kaynak: Haber Merkezi