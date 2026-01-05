Konyaspor’da Marian Huja iddialarına son nokta!

Transfer döneminin gözde gündemlerinden olan transfer dedikoduları yine başını alıp gitmeye devam ediyor. Konyaspor için son olarak; savunma oyuncusu Marian Huja yazılmıştı. Peki, bu doğru mu? Portekizli oyuncu Konyaspor'un listesinde var mı?
Marian Huja listede yok
Konyaspor'a transfer olacağı iddia edilen Portekizli savunmacı Marian Huja'nın Anadolu Kartalı'nın listesinde yer almadığı öğrenildi. Son olarak Polonya'nın Pogon Szczecin takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu an itibariyle kulüpsüz.
(Hasan Yıldırım)