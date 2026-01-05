Konyaspor’da Antalya kampı sürüyor: Sistem sil baştan kuruluyor!

Konyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamındaki Antalya kampını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar; burada oynamak istediği oyun sistemi üzerinde duruyor.
Anadolu Kartalı geçiş sürecinde
Konyaspor, takıma yeni katılan oyuncularla birlikte geçiş sürecine girdi. Eski alışkanlıklarını yavaş yavaş bırakmaya çalışan yeşil-beyazlılar, takıma yeni katılan oyuncularla birlikte de farklı bir sisteme geçiş yaptı. Anadolu Kartalı sezonun ikinci devresine olabildiğince hazır başlamanın hesaplarını yapıyor.
(Hasan Yıldırım)